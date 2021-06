[특징주] GH신소재, 윤석열 지지율 35% 경신에 사외이사 서울대 법대 동문 부각 '강세'

[아시아경제 이민우 기자] GH신소재 GH신소재 130500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,590 전일대비 570 등락률 +9.47% 거래량 4,401,418 전일가 6,020 2021.06.10 10:41 장중(20분지연) 관련기사 정부 “친환경” 적극 지원한다!! 대규모 보조금 받는 ‘이 기업’!! 주가 훨훨![e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일GH신소재, 주가 9090원 (-10.0%)… 게시판 '북적' close 주가가 강세다. 윤석열 전 검찰총장이 차기 대선주자 여론조사에서 1위를 차지했다는 소식에 이 회사 사외이사가 윤 전 총장과 서울대 법대 동문이라는 점이 부각된 것으로 보인다.

10일 오전 10시21분 GH신소재 주가는 전날보다 19.44% 오른 7190원을 기록했다. 사외이사의 이력으로 윤 전 총장 관련주로 부각된 영향으로 풀이된다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 GH신소재의 최진우 비상근 사외이사(김앤장 법률사무소 변호사)는 서울대 법대와 같은 대학 법과대학원을 졸업했다. 윤 전 총장도 서울대 법대 출신이다.

한편 여론조사전문기관 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 7∼8일 전국 만 18세 이상 남녀 2013명을 대상으로 차기 대선주자 선호도를 조사한 결과(95%신뢰수준에 표본오차 ±2.2%포인트) 윤 전 총장 지지율은 35.1%로 전달 대비 4.6%포인트(P) 올랐다. 2위인 이재명 경기지사(23.1%)와도 크게 격차를 벌렸다.

