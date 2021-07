[아시아경제 이민지 기자] GH신소재 GH신소재 130500 | 코스닥 증권정보 현재가 9,610 전일대비 10 등락률 +0.10% 거래량 7,079,821 전일가 9,600 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 다시 살아난 진단키트! “제2의 진원생명과학” 大공개!LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 시설자금과 운영자금, 기타자금 조달을 위해 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행할 계획이라고 12일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr