중기중앙회, 노란우산 1억클럽 1600여명에 영화티켓 증정 행사

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 매년 9월 5일 '노란우산데이'를 맞아 노란우산에 10년 이상 가입 중인 '1억 클럽'을 대상으로 영화티켓 증정 이벤트를 개최한다.

중기중앙회는 올해 7월 말 기준 총 납입액이 1억원 이상인 1억 클럽에 해당되는 총 1575명에게 영화티켓 2매씩을 제공한다.

지난 2007년 출범해 14주년을 맞이한 노란우산은 앞으로 1억 클럽을 대상으로 다양한 혜택을 제공해 자긍심 고취와 장기 가입을 유도할 예정이다.

1억 클럽의 분포를 보면 수도권이 50.5%로 과반수를 차지했으며, 경상권이 26.4%, 충청권이 11.1%, 호남권이 9.4%, 강원권이 2.3%, 제주도는 0.4%를 차지했다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 "노란우산이 최근 150만명 재적가입자를 돌파했다"며 "장기가입자뿐 아니라 모든 가입자를 위한 다양한 혜택을 개발·제공함으로써 대한민국 넘버원 소기업·소상공인 복지시스템을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

한편 중기중앙회가 운영하는 노란우산은 가입 고객에게 ▲법률·세무·노무 등 경영자문 ▲재기지원·역량강화 교육 ▲휴양시설 할인 ▲종합건강검진 할인 ▲복지몰 등 다양한 복지서비스를 제공하고 있다.

