장성민 "최악 후보에 붙잡혔다…尹, 정권교체 리스크 돼선 안 돼"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 장성민 전 의원이 "윤석열 리스크가 정권 교체의 리스크가 되어서는 안된다"고 주장했다.

장 전 의원은 5일 페이스북을 통해 "지금 야권은 최적의 정권 교체 타이밍을 맞이했지만 최악의 후보에 붙잡혀 새로운 길을 개척하지 못하고 있다"며 이같이 밝혔다. 윤석열 전 검찰총장의 '청부 고발' 의혹을 거론하며 비판한 것이다.

장 전 의원은 윤 전 총장의 대응에도 문제가 있다며 지적하고 나섰다. 그는 "같은 당의 후보로서 그를 보호해주고 싶은데 신뢰가 가지 않는다. 이것이 문제다. 윤 전 총장의 발언에 신뢰가 안 간다는 것이다. 아니 그것을 넘어서 그를 조금씩 불신하게 된다"며 "공정, 법, 원칙을 무시하는 그의 언행을 보면서 그를 지켜주는 것이 삼권분립의 민주주의와 법치와 공정의 가치를 지키는 길이라고 생각했던 초기의 믿음이 정치권에 돌아온 이후 그의 언행을 보면서 건달주의에 불과하다는 생각으로 바뀌었다"고 말했다.

이어 장 전 의원은 또 "어떻게 국민과 언론 앞에 자신에 대한 의혹을 해명하라는데 '증거 있나'고 묻는 형식을 취하는 것인가. 정치공작이면 왜 이것이 정치공작인지를 국민 앞에 밝혀야 한다"며 "그런데 그를 둘러싼 의혹을 정당을 방패 삼아 보호받고 감추려는 형식으로 정치공작이라고 한들 그를 믿어줄 국민이 얼마나 될지는 의문"이라고 꼬집었다.

그러면서 그는 당을 향해 '공당의 리더십'을 강조했다. 장 전 의원은 "자꾸 계속 썩은 동아줄을 잡고 있어서는 안된다. 윤 전 총장도, 당도 긴급대응 해야 한다. 이대로는 못 간다. 해명이 안 된 의혹의 짐을 진 사람을 대선판에 올리겠다는 당도, 그런 의혹의 짐을 진 사람에게 유리한 경선판을 만들겠다는 선관위도, 더 나아가 의혹의 짐을 진 당사자가 대선판에 나서겠다는 무모함이 모두 '상식과 공정'이 아니다. 이때 공당의 리더십이 필요한 것"이라며 "보고 있기가 참으로 아쉽다"고 얘기했다.

