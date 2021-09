[아시아경제 이관주 기자] 울산 효성화학 공장에서 화재가 발생해 10시간여 만에 진화됐다.

5일 소방당국에 따르면 전날 오후 8시 43분께 울산시 남구 효성화학 용연1공장에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 소방은 대응 1단계를 발령하고 소방차 27대를 동원해 진화에 나섰다.

소방당국은 화학공장 특성을 고려해 제조공정 중지 명령을 내려 화재 확산 상황을 막고, 내부 잔류 가스를 배출해 안정화하며 진화 작업을 벌였다.

불은 이날 오전 6시 53분께 완진됐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.

소방당국은 프로필렌 제조를 위한 35m 높이 타워형 구조물에서 배관 내 가스가 누출되면서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

