[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 5일 윤석열 전 검찰총장을 향해 "곧 드러날 일을 공작정치 운운으로 대응하는 것은 배째라식 후안무치 대응"이라고 직격했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "정치를 처음 시작하는 신인답게 깔끔하게 대응했어야 했다"면서 "차라리 총장 시절 하도 총장 찍어 내기가 심해 그렇게라도 대응 할 수밖에 없었다라고 솔직하게 대응했더라면 상황이 달라졌을 것"이라고 했다.

그러면서 "이제 진실게임에 들어가 일이 커질대로 커졌다"며 "비록 많은 주워 담기 어려운 말들을 해버렸지만 지금이라도 진실을 고백하고 대국민 사과를 하라"고 조언했다.

