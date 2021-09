코로나 백신 1차 접종자 11만8347명↑…인구 대비 58.4%

접종 완료자는 26만139명↑…전체 34.6%

[아시아경제 이관주 기자] 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 4일 하루 동안 12만명 가까이 늘면서 3000만명 선에 근접했다. 접종 완료자는 26만명이 추가됐다.

5일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 1차 백신 신규 접종자는 11만8347명이다. 백신 종류별로는 화이자 9만5799명, 모더나 9655명, 얀센 8949명, 아스트라제네카 3944명이다.

이날 0시 기준 국내 누적 1차 접종자는 2999만6819명으로, 전체 인구의 58.4%에 해당한다. 누적 1차 접종자는 화이자 1523만8048명, 아스트라제네카 1107만8221명, 모더나 241만4408명이다. 1회 접종으로 끝나는 얀센 백신 누적 접종자는 126만6142명으로, 얀센 백신을 맞은 경우 1·2차 접종 수치에 모두 반영된다.

전날 하루 2차까지 접종을 마친 사람은 26만139명이다. 백신별로는 아스트라제네카 16만2115명, 화이자 7만9914명, 모더나 9161명이다. 아스트라제네카 접종 완료자는 17만7473명인데, 이 가운데 1만5358명은 1차 접종은 아스트라제네카 백신을 맞고, 2차 접종을 화이자 백신으로 교차 접종했다.

2차 접종까지 모두 마친 사람은 총 1774만3649명으로 인구 대비 34.6%다. 백신별 누적 접종 완료자는 아스트라제네카 125만5604명(교차접종 156만7천961명 포함), 화이자 610만1678명, 모더나 12만225명이다.

