속보[아시아경제 이관주 기자] 국내 코로나19 확산세가 이어지는 가운데 5일 신규 확진자 수는 1400명대 후반을 기록했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1490명 늘어 누적 26만403명이라고 밝혔다. 지역발생은 1461명, 해외유입은 29명이다.

