美 합참의장, "아프간 내전에 테러단체 재건 가능성"

[아시아경제 이관주 기자] 미국이 철군하면서 아프가니스탄이 내전으로 분열되고 알카에다 등 테러단체가 재건될 가능성이 있다고 마크 밀리 미국 합참의장이 4일(현지시간) 밝혔다.

밀리 의장은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 아프간 철군 이후 미국이 더 안전해졌는지에 대해 "이를 판단하기엔 시기상조"라면서 이같이 말했다.

밀리 의장은 "내 군사적 추정은 내전으로 발전할 것 같은 상황이라는 것"이라며 "탈레반이 권력을 통합하고 통치를 확립할 수 있을지 잘 모르겠다"고 했다.

최근 이슬람국가(IS)의 카불 공항 테러 등 아프간 치안은 극도로 불안한 상황이다. 밀리 의장은 "더 광범위한 내전 가능성이 최소한 상당히 높고, 그 뒤의 수순으로 알카에다의 재구성이나 IS 또는 다른 수많은 테러단체의 성장으로 이어질 조건이 된다"고 내다봤다.

그는 그러면서 "미군이 아프간에 주둔하지 않는 만큼 안보·정보 수집 유지가 더 어려워졌다"며 "우리는 (아프간) 전역에 대한 아주 강력한 수준의 지표, 경고, 관찰, ISR(정보·감시·정찰)을 유지해야 할 것"이라고 덧붙였다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr