88억원 피해 포항시 ‘특별재난지역’ 선포 건의 … 경북도, 4개 시·도 응급복구비 32억원 긴급지원

포항, 경주, 영천, 청송에 특별교부세·예비비 투입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경상북도는 포항시 등 태풍 피해를 심각하게 입은 도내 지역에 응급복구 예산 32억원을 긴급 지원키로 했다.

경북도는 지난달 23~24일 제12호 태풍 ‘오마이스’가 강타한 포항시와 3개 시군에 응급복구 예산 32억원을 재난안전특별교부세와 도 예비비로 지원하기로 했다고 5일 밝혔다.

이번 태풍 ‘오마이스’로 포항 죽장면에 227.5㎜ 강우가 내려 하천 대부분이 넘치면서 주택, 농경지, 도로, 교량 등 큰 피해가 발생했다.

중앙재난피해 합동조사단의 피해조사에서 포항은 주택 189가구, 농경지 유실·매몰 54㏊, 농작물 269㏊, 공공시설 850개소 등 88억원의 재산피해가 발생한 것으로 집계됐다.

그 외 면봉산과 보현산 인근 경주·영천·청송은 국고 지원 대상 기준에는 해당하지 않지만 많은 이재민과 사유?공공시설 피해를 입어 이번 긴급지원에 포함했다.

경북도는 중앙부처와 합동조사에서 산간지역 등 그간 피해조사가 어려운 지역까지 면밀히 조사한 결과 포항 전체 피해금액이 88억원에 이르는 것으로 파악됐다.

시(市) 단위 특별재난지역 선포 기준(75억원)을 초과해 포항 전 지역을 특별재난지역으로 우선 선포해 줄 것을 행정안전부에 공식 건의했다.

이철우 경북도지사는 “태풍으로 피해입은 지역 주민이 하루빨리 안정을 되찾고 일상생활로 돌아갈 수 있도록 예비비 등을 최대한 확보해 피해복구에 전력을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr