북한, 코로나19 백신 양보…"부작용·효과 우려 때문일 듯"

[아시아경제 이승진 기자] 북한이 코로나19 백신을 타국에 양보할 의사를 밝힌 것과 관련해 백신의 효과와 부작용에 대한 우려 때문일 가능성이 있다는 관측이 나왔다.

4일 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 세계보건기구(WHO) 북한 프로그램 담당관을 지낸 나기 샤피끄는 "드물게 발생하는 합병증 및 효과에 대한 우려가 보고되면서 북한이 백신 접종을 망설이고 있을 가능성이 있다"고 분석했다.

이어 "북한은 아스트라제네카 백신의 잠재적 부작용을 우려하고, 시노백 백신은 효과가 충분하지 않다고 우려할 가능성이 있다고 본다"고 말했다.

외신에 따르면 이번에 북한이 양보한 백신은 중국산 시노백인 것으로 알려졌다. 또 미국의소리 (VOA)에 따르면 북한은 국제백신공동구매 프로젝트 코백스(COVAX)에서 배정받은 백신 297만 회분을 코로나19로 심각한 영향을 받는 다른 나라에 재배정해도 된다는 뜻을 밝혔다.

앞서 코백스는 지난 3월에도 북한에 아스트라제네카 백신 190만2000회분을 배정했으나 아직 공급되지 않은 상태다.

북한 당국이 아직 코로나19 환자가 없다고 주장하는 가운데, 북한 김정은 국무위원장은 2일 노동당 중앙위원회 제8기 제3차 정치국 확대회의에서 방역 대책 강화를 강조하면서 "우리 식의 방역체계를 더욱 완성(하라)"고 지시하기도 했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr