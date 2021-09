창문 열고 일부러 손으로 '휙'…배달 오토바이·음식 '와장창'

[아시아경제 황수미 기자] 주차장을 빠져나가던 한 운전자가 주차장에 세워진 배달용 오토바이를 손으로 밀어 넘어뜨리는 모습이 포착됐다.

4일 유튜브 채널 '한문철TV'에는 '주차장 빠져나오던 SUV 배달 오토바이 주차가 맘에 안 들어'라는 제목의 CCTV 영상이 올라왔다.

이 영상에는 한 SUV 차량 운전자가 주차장을 빠져나가던 도중 배달용 오토바이가 세워져 있는 것을 보고 잠시 주춤하는 모습이 담겼다.

한문철 변호사는 "나가려고 하는데 오토바이가 신경이 쓰였나 보다. 공간이 좀 확보가 안 됐나 보다"라고 했다.

이윽고 SUV 운전자는 주차된 오토바이가 마음에 들지 않았는지 창문을 열고 한 손을 뻗어 오토바이를 힘껏 밀어버렸다.

오토바이는 넘어지면서 '진입 금지' 표지판과 부딪혔고 옆에 주차돼 있던 벤츠 차량과도 부딪혔다. 또 오토바이의 배달용 보관함에 담겨 있던 음식들도 우르르 쏟아져 나왔다.

제보자에 따르면 당시 오토바이는 시동이 걸려있고 비상등도 켜진 채 세워진 상태였다. 또 오토바이를 세워두고 3~4분가량 지난 시점이었다. 한 변호사는 "아마 잠시 세워두고 배달을 하러 간 것 같다"고 전했다.

한 변호사는 "당시 택배차가 지나갈 정도의 공간은 있었다고 한다"며 "조금만 각을 잡아서 나가면 됐을 텐데, 왜 그렇게 일부러 손으로 탁 밀어야 했냐"고 지적했다.

이어 "SUV 차량 운전자는 현재 경찰에서 재물손괴죄로 조사를 받고 있다"고 전했다.

