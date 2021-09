무인점포 돌며 수백만원 훔친 10대들 검거

[아시아경제 정동훈 기자] 심야 시간 무인 점포에서 현금을 훔친 10대들이 경찰에 붙잡혔다.

3일 경찰에 따르면 서울 은평경찰서는 10대 3명을 특수절도 혐의로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

이들 중 A, B군은 지난달 26일 오전 3시부터 약 1시간 30분에 걸쳐 은평구 일대에 있는 무인 아이스크림 판매점 10곳을 돌며 현금을 훔친 혐의를 받는다. 이들은 쇠 지렛대로 기계를 뜯고 현금 400만원가량을 훔친 것으로 파악됐다.

B군은 공범 C군과 함께 전날 부산 남구와 수영구 일대 무인 아이스크림 가게 9곳에서 4시간여 만에 300여만원을 훔친 것으로도 전해졌다.

피해 가게 폐쇄회로TV(CCTV) 등을 통해 수사를 벌여온 경찰은 2일 밤 A군을, 3일에 B군과 C군을 각각 천안에서 붙잡았다.

이들은 집을 나와 함께 다니다 쓸 돈이 필요해져 범행을 저질렀다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 다른 피해 점포가 있는지 등 여죄와 정확한 범행 경위를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 예정이다.

