▶김경식씨 별세, 김현수 농림축산식품부 장인상=4일, 서울 성동구 한양대 장례식장 5호실, 발인 6일 오전 9시, 경기도 광주시 시안가족추모공원, 010-3669-0674.

