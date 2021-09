군위군의회, 대구편입 결론 못내...성명서 발표

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 군위군의회는 3일 성명서를 통해 “표결에 참여한 도의원들 중 53명은 지난해 7월 30일 군위군의 대구편입에 서명했다”면서 “하지만 그들 중 25명은 마음을 바꿔 익명이라는 가면 뒤에 숨어 다른 선택을 했다”고 비난했다.

“대구편입이 포함된 공동합의문은 군위군이 공동후보지를 유치 신청하는 조건이었다”면서 “통합신공항 건설로 얻어지는 부산물이 아니라, 군위군이 단독후보지가 아닌 공동후보지를 선택하는데 전제가 되는 조건이었다”고 설명했다.

또 군위군 의회는 “약속을 저버린 경상북도 의회는 군위군민과 대구·경북 시·도민에게 사과와 함께 군위군 대구시 편입에 대한 명확한 입장을 제시”하라고 요구했다.

이어 “행정안전부는 연내에 군위군의 대구편입을 마무리 지어야 한다”며 “우리 군위군의회는 이 내용이 관철되지 않으면 군위군에 통합신공항 건설을 재검토해야 한다”고 입장을 밝혔다.

한편 지난 2일 경북도의회가 ‘경상북도 관할구역 변경안’에 '군위군 대구 편입안'에 대한 논의 끝에 찬반 의견을 내놓지 않기로 하면서 반발이 확산됐다.

군위군 대구 편입은 지난해 대구경북통합신공항 이전지 결정 때 군위군에 약속한 사항이다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr