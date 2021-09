[아시아경제 류태민 기자] 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 38,700 전일대비 100 등락률 -0.26% 거래량 783,718 전일가 38,800 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 카카오뱅크 '은행업지수' 편입 "은행주 다시 뛴다"기준금리 인상에 은행주 들썩…더 날아오를까볕드는 금융株, 더 뛸 채비 close 는 오는 7일 서울 중구 당사 회의실에서 해외 기관투자자를 대상으로 2021년 2분기 경영실적과 영업 현황에 대해 기업설명회를 갖는다고 3일 공시했다.

