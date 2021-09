윤석열 "고발사주 의혹, 제 무고 밝혀지면 책임 운운한 정치인 물러나야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장은 ‘고발사주’ 의혹을 전면 부인하며, 의혹을 제기하는 정치권을 비판하고 나섰다. 국회 법제사법위원회 긴급 현안질의 참석 등에 대해서는 수사가 먼저 이뤄져야 한다는 뜻도 내비쳤다.

3일 윤 전 총장은 ‘전태일 동상 참배’를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 당무감사, 국회 법사위 현안질의 등 고발사주 진상규명과 관련한 입장을 밝혔다.

윤 전 총장은 법사위 현안질의에서 이 문제를 다루는 것에 대해 "법에 따라 헌법과 국회법에 따르는 것은 제가 뭐라 하겠냐만, 공작이라고 하면 채널A 검언유착도 이미 공작에 드러났다"면서 "웬만하면 그런 공작부터 먼저 수사하고 현안질의하고 국정조사를 먼저 했으면 하는 바람"이라고 말했다.

그는 법사위 출석 요구가 있으면 응하겠냐는 질문에 대해 "가정적인 질문에 대한 답변은 적절치 않다"면서 "법률과 상식에 따라 진행이 되기를 바란다"고 말했다.

검찰 내부에서 이와 관련해 감찰 조사에 나선 것에 대해 "어떤 의혹을 조사하는 것이 나쁜 것은 아니나 일에도 선후라는 것이 있다"며 "국민이 바라는 고발은 고발장이든 고소장이든 아무리 들어와도 캐비닛에 넣어놓고 정치 공작에 나서는 걸 최우선으로 하는 것을 보니 제가 몸담았던 조직이지만 안쓰럽다"고 말했다.

이준석 국민의힘 대표가 언급한 당무감사에 대해서는 "조사를 좀 해야 안 되겠냐"면서 "고발사주 같은 것을 지시한 사실이 없고, 그럴 이유도 전혀 없다"고 밝혔다. 이어 "조사를 해서 저의 무고함이 다 밝혀지면 제게 책임을 운운하고 저를 공격했던 정치인들은 이제 국민들 앞에서 물러나주셨으면 하는 것에 제 바람"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr