"필립스 반 휴센, 코로나 전보다 좋아진 실적"

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 4일 필립스 반 휴센에 대해 코로나19 이전보다 더 좋아진 실적이 돋보인다고 평가했다.

필립스 반 휴센은 올 2분기 매출액 23억1000만달러(약 2조6724억원)를 기록하며 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록했다. 이는 전년 같은 기간과 비교해 46.3%, 전분기 대비로는 11.2% 증가한 수치이다. 순이익은 2억 달러를 기록했다.

지성진 키움증권 연구원은 "코로나19 영향으로 일부 유럽 지역의 리테일 매장 운영 축소가 지속 중이나 디지털 판매 매출이 1년 새 35% 증가하며 디지털 판매 매출 비중이 25%로 상승했다"고 말했다. 북미 지역의 경우 관광객 유입 감소로 리테일 판매 부진이 지속 중이지만 마케팅 및 프로모션 비용이 감소하며 전사 영업이익률은 12.7%을 기록했다.

그는 "지난 4분기 발표한 체질 개선 전략에 따라 비주력 브랜드(헤리티지) 매각을 완료했다"며 "매각 브랜드 관련 구조조정 완료되며 수익성 개선에 기여했다"고 분석했다.

회사 측은 2분기 실적 발표를 통해 3분기 매출액이 전년 대비 11~13% 증가할 것으로 내다봤다. 북미 지역의 경우 관광객 유입 감소로 코로나19 이전 수준의 실적 회복은 연내 불가능할 것으로 전망했지만 유럽지역 매출 확대로 견조한 성장이 지속 가능할 것으로 봤다.

지성진 연구원은 "이번 실적 발표를 통해 큰 폭의 주당순이익(EPS) 가이던스 상향이 나타났다"며 "북미 지역의 매출 회복 지연, 물류비용 상승, 마케팅 비용 증가를 가정한 가이던스로 다소 보수적인 수치인 것으로 판단한다"고 말했다. 그는 "중국을 중심으로 아시아 지역 판매 회복이 시작된 만큼 하반기 실적 성장은 지속될 것으로 보인다"고 강조했다.

