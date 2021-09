경남 찾은 홍준표 "원전산업 육성 대선공약 채택하겠다"…3·15 민주 묘지 참배

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] “원전 건설 재개 및 원전산업 육성을 대선 공약으로 채택하겠다.”

국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 3일 한국산업단지공단 경남지역본부를 방문해 이같이 말했다.

홍 의원은 이날 오전 한국산업단지공단 경남지역본부를 방문해 박성길 경남본부장과 환담 후 박 본부장으로부터 창원국가산업단지의 일반 현황과 경남창원스마트그린산단 조성, 창원산단 구조고도화사업 등 주요 현안 사업을 청취했다.

박 본부장은 6개 주요 현안 사업에 관한 관심과 지원을 건의했다.

앞서 홍 의원은 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지를 찾아 참배했다.

홍 의원은 오후 2시 30분에는 국민의힘 경남도당을 방문해 기자간담회를 한다. 이어 오후 4시 50분에는 김해 고 노무현 대통령 묘소를 참배할 예정이다.

