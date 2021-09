전자발찌 훼손 도주자, 인천에선 꼼짝마…CCTV 1만6천대 실시간 추적

스마트시티 통합플랫폼 구축, 법무부·경찰·소방 CCTV 공유

[아시아경제 박혜숙 기자] 최근 전자발찌를 부착한 성범죄 전과자가 전자발찌를 훼손하고 도주해 또 다른 범죄를 저질러 사회 문제가 되고 있는 가운데 인천에서는 이러한 사건이 발생할 경우 실시간 추적을 통해 신속한 검거가 가능하게 됐다.

인천시는 스마트시티 통합플랫폼 구축사업을 완료해 인천 전역의 1만 6000여대 CCTV 영상을 경찰·소방·법무부(위치추적관제센터)와 실시간 공유하기 시작했다고 3일 밝혔다.

스마트시티 통합플랫폼은 안전·교통·환경 등 각종 정보시스템을 유기적으로 연계해 정보를 공유하고, 더 나은 효과를 발휘해 지능화된 스마트도시와 365일 안전안심도시 조성을 위해 추진된 사업이다.

인천시는 국토교통부 공모사업에 선정돼 지원받은 국비 6억원 외에 공유대상 CCTV를 시 전역으로 확대하고자 10억 5000만원을 추가 투입해 사업을 추진했다.

시의 예산 지원으로 10개 군·구가 '스마트도시 안전망' 가입을 마쳐 스마트시티 통합플랫폼을 활용, 인천 전 지역의 CCTV를 경찰·소방·법무부 시스템과 연계할 수 있게 됐다.

이에 따라 강력범죄와 화재 등 긴급 상황이 발생하면 경찰·소방·법무부도 인천 곳곳에 설치된 CCTV 영상을 토대로 현장 상황을 즉시 파악해 신속한 대처가 가능해진다.

특히 전자발찌 부착자가 장치를 훼손하거나 이상 징후를 보이면 법무부 위치추적관제센터는 인천시에서 제공하는 인근 CCTV 영상을 활용해 대상자의 동선을 실시간으로 파악하고 필요한 조치를 신속히 취할 수 있다.

이밖에 스마트시티 통합플랫폼은 경찰청 수배차량 검색 지원, 전통시장 화재시스템 연계, 안심버스 정류장 시범 설치, 인천시 안심in앱(스마트폰 안심귀가 앱)을 서울·경기 지역에서도 활용 가능하도록 지원한다.

