이재명 "'윤석열 고발 사주' 의혹, 사실이라면 검찰 쿠데타 시도"

이재명, 윤석열에 '고발 사주' 의혹 관련 입장표명 촉구

[아시아경제 윤슬기 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기지사가 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 이른바 '고발 사주' 의혹을 두고 "반드시 진상규명이 되어야 한다"라고 목소리를 높였다.

이 지사는 2일 자신의 페이스북에 '충격적인 검찰의 청부 고발사주...윤석열 후보가 직접 답해야합니다"라며 '고발 사주' 의혹에 대한 윤 전 총장의 입장표명을 촉구했다.

이 지사는 "윤석열 후보가 검찰총장이었던 지난해 총선을 앞두고, 현직 검찰 핵심 간부가 국민의힘에 검찰개혁을 주도한 여권인사와 언론인의 고발을 사주했다는 충격적인 보도를 접했다"라며 "사실이라면 엄중한 책임을 물어야한다"라고 밝혔다.

이 지사는 이어 "보도에 따르면 고발을 사주한 사람은 당시 윤석열 검찰총장의 최측근인 대검 수사정보정책관이었다. 대검 수사정보정책관실은 검찰의 핵심 중 핵심 부서"라며 지난해 윤 전 총장 지시로 판사의 동향을 파악한 문서를 생산한 곳이다. 사실이라면 검찰총장 지시나 묵인이 없이 단독을 행했다고 보기 어렵다"라고 의혹을 제기했다.

그러면서 이 지사는 "사실이 아니길 바란다"라면서도 "사실이라면 검찰의 노골적인 정치개입이고, 명백한 검찰 쿠데타 시도다. 검찰총장이 검찰권력을 사유화하고 이를 무기로 정권을 흔드는 것도 모자라 정치개입, 보복수사까지 기획한 것이자, 검찰총장 부인에 대한 보도를 막기 위해 정치공작을 벌였다는 의미"라고 주장했다.

이 지사는 "(윤 전 총장이) '겉으로는 사람에게 충성하지 않는다'라고 말했지만, 검찰 전체를 본인에게 충성하는 조직으로 전락시킨 것이 된다"라며 "법무부는 당장 진상 조사에 나서야 한다고"라고 강조했다.

이 지사는 또 "당시 검찰총장이었던 윤석열 후보도 직접 소명해야한다"라며 "어설픈 꼬리 자르기나 물타기, 유체이탈 화법으로 어물쩍 넘어갈 사안이 아니다"라고 말했다.

한편 인터넷매체 뉴스버스는 2일 지난해 윤 전 총장이 총장에 재직할 당시 4·15 총선을 앞두고 여권 정치인들과 기자들을 고발해달라며 미래통합당(현 국민의힘)에 사주한 사실이 확인됐다고 보도한 바 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr