주말 민주당 첫 경선 충청, 방향타…'10%포인트' 관건

이재명 과반 넘기면 '대세론' 확산

이낙연 조직력 동원, 한 자릿수 격차 목표

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 대선 경선 순회투표 첫 일정이 오는 주말 충청권에서 치러진다. 전체 투표의 분위기를 가르는 성격을 띄므로, 이낙연 전 민주당 대표가 이재명 경기도지사를 10%포인트 격차 정도로 따라붙을 수 있을 지가 관심사다. 그렇지 않다면 이재명 대세론이 굳어질 수 있다.

3일 민주당에 따르면 4일 대전·충남 대의원·권리당원과 국민·일반당원 중 현장투표 신청자, 5일에는 세종·충북 지역 투표 결과를 공개한다. 온라인과 자동응답서비스(ARS), 일부 현장투표 결과를 합산하는 방식이다. 대전·충남 선거인단은 5만2820명, 세종·충북은 2만3803명인데 대부분이 당비를 내는 권리당원이다. 200만명을 넘길 것으로 예상되는 전체 선거인단에 비하면 작은 규모이지만 첫 개표라는 점에서 방향타 역할을 할 수 있다.

여론조사상으로는 이 지사의 월등한 우위가 이어지고 있다. 리서치뷰가 지난달 28~31일 실시한 여론조사(전국 1000명 대상, 응답률 4.4%, 무선 85%·유선(15%), ARS 자동응답, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%p)에서 민주당 지지층은 민주당 후보 중 이 지사에 53%, 이 전 대표 29%의 지지를 보냈다. 당원이나 지지층을 대상으로 하는 민주당 경선 방식에 비춰 유의미한 수치다.

지지 정당과 무관하게 지역별로 대전·세종·충청 응답자들을 놓고 보더라도 이 지사 33%, 이 전 대표 15%의 지지율을 보였다. 광주·전라 지역 다음으로 이 지사에 대한 지지도가 높았다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 공동 여론조사(8월30~9월1일, 전국 1012명, 무선 100% 전화면접, 응답률 27.1%, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%p)에서도 민주당 지지층은 이 지사에게 50%, 이 전 대표 26%의 지지를 보냈다. 대전·세종·충청에서는 각각 30%, 11%였다.

결선투표 실시 기준인 과반 득표를 첫 경선에서 이 지사가 거머쥔다면 오는 12일 70만명 규모에 이르는 1차 슈퍼위크(국민·일반당원 투표 결과)에도 '대세론'을 이어갈 공산이 크다. 물론 여론조사와 당원 대상 실제 투표 결과에는 여러 가지 다른 변수가 작용할 수 있다. 이 전 대표 캠프에서는 충청 지역 의원들을 중심으로 조직표에 공을 들여왔으며, 한 자릿 수 격차로 좁히는 것을 목표로 하고 있다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr