◆아이디어= 기업을 키우고 미래 세계를 이끌 비즈니스 리더를 위한 책. 알리바바, 블랙록, 후지필름 등 오늘날 가장 혁신적인 기업 리더로부터 얻은 통찰을 소개한다. 미래·시장·조직 등 7가지 분야에서 요구되는 7가지 비즈니스 코드를 담아 총 49가지 경영 전략을 제시한다.(피터 파크스 지음/장진영 옮김/인사이트앤뷰)

