SK텔레콤, 'T딜' 선물하기 서비스 개시

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 빅데이터 기반 문자 커머스 '티딜(T deal)'에서 ‘선물하기’ 서비스를 추가했다고 3일 밝혔다.

해당 서비스는 선물하기로 상품을 결제한 다음 수취인의 이름과 휴대전화만 입력하면 이용할 수 있다. 수취인은 문자로 전달된 메시지 링크를 통해 배송 받을 주소를 입력하면 된다. 선물하기 서비스는 티딜에서 판매되는 모든 상품에 적용되며, 선물 목적에 따라 다양한 메시지 템플릿을 선택해 선물과 함께 보낼 수 있다. 선물하기는 수취인의 가입 통신사와 무관하게 이용 가능하다.

티딜은 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 313,000 2021.09.03 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 “2만원대 어린이 5G 요금제” SKT, 신규 어린이·청소년 요금제 출시“AI 국어실력 겨룬다” SKT, 국립국어원와 AI 언어능력평가대회 개최[종합]상반기 5G 품질평가, 속도·안정성 SKT 1위… 커버리지는 LGU+, 다중시설 KT close 의 빅데이터와 AI 기술을 활용한 ‘바로 사는 공동구매’라는 새로운 컨셉의 구매 모델을 통해 온라인 최저가로 상품을 판매한다. 바로 사는 공동구매는 여러 사람이 모여 구매 성사를 기다려야 하는 기존 공동구매와 달리, 소비자 빅데이터 분석을 통해 선호도가 높은 상품을 선정 후 해당 상품 구매 확률이 높은 고객들에게 해당 상품과 쿠폰 링크를 문자로 보내 사실상 공동 구매가 이뤄지도록 하는 방식이다.

또한 상품이 온라인 최저가가 아닌 경우에는 자동 모니터링 시스템으로 판매 대상에서 제외해 고객은 모든 상품을 최저가로 구매할 수 있다. 티딜은 빅데이터 분석을 활용한 바로 사는 공동구매 형태로 74%의 재구매율과 함께 8월 기준 전년 동기 대비 신규 고객 수 7배 이상 증가라는 성장세를 보이고 있다.

장홍성 SK텔레콤 광고·데이터 컴퍼니(CO)장은 “이번 티딜 선물하기 서비스 오픈으로 더 많은 소비자들이 SK텔레콤이 엄선한 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

