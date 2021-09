NS홈쇼핑, 셀트리온 '셀큐어 셀인퓨즈 액티브 크림' 선봬

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 오는 5일 오후 8시30분 '셀트리온 셀큐어 셀인퓨즈 액티브 크림' 출시 방송을 한다고 3일 밝혔다.

'셀큐어 셀인퓨즈 액티브 크림'은 셀트리온에서 출시하고 NS홈쇼핑에서 단독 출시(론칭) 방송한다. 크림에는 세포콜라겐 합성 촉진, 피부구성 단백질 합성 촉진 등 피부 재생을 도와주는 '100% 인체 제대혈 유래 줄기세포 배양액', 셀트리온 특허 성분인 'ACTIV-PEP', 피부친화적인 '인체 유사 콜라겐추출물' 등이 주요 성분으로 함유됐다. 1회만 발라도 효과를 확인 할 수 있는 '풀페이스 리프팅' 인체적용 시험 완료된 고기능성 크림이다. 매일 사용하는 기능성 크림인 만큼 끈적임 없는 산뜻한 감촉이 장점이다.

4개 구성(개당 50㎖)에 방송 중 구매 시 추가 구성으로 마스크 팩 2박스(박스당 4매)를 함께 받을 수 있다. 가격은 9만9000원으로 방송 중 NS홈쇼핑 애플리케이션에서 구매 시 10% 할인 혜택을 받을 수 있다..

NS홈쇼핑 관계자는 "'셀큐어 셀인퓨즈 액티브 크림'은 무너진 피부탄력을 되살리기 위해 세포에서 답을 찾아 셀트리온 바이오 기술력으로 만들어낸 탄력 셀 크림"이라며 "탄력 있는 피부 관리와 주름 관리를 한 번에 할 수 있을 것"이라고 말했다.

