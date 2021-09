충남 청양에 ‘백제 고분군 유적공원’ 조성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 청양에 ‘백제 고분군 유적공원이 조성된다.

3일 충남도에 따르면 ‘(가칭) 사점리 백제 고분군 유적공원’은 충남소방복합시설 사업부지 내 1875㎡ 규모로 조성된다.

앞서 지난해 12월~올해 7월 충남소방복합시설 건립 사전단계로 실시한 문화재 정밀조사에서 유적공원 부지 내 백제고분 4기, 유구 188기, 유물 490점이 발굴됐다.

특히 이중에는 구석기와 청동기 시대에 쓰인 것으로 추정되는 석촉부터 조선시대 토광묘, 수혈유구 등 당대를 아우르는 유구가 포함돼 문화적 보존가치를 인정받았다.

또 문화재청은 삼국시대에 만들어진 백제 고분 중 4기가 그간 유례가 드문 특이 분묘방식으로 이뤄져 역사적 가치가 높은 것으로 보고 현장 역사유적으로 보존·전시하는 방안을 제시했다.

이에 도는 문화재청의 의견을 수용해 내년 상반기 완공을 목표로 유적공원을 조성사업을 추진할 방침이다.

백제시대 고분 4기에 대해선 보호시설을 설치해 노출 전시하고 주변에 크고 작은 분묘는 내외부에 흙을 충전해 훼손을 막는 방식이다.

또 발굴 당시 분묘의 분포 양상을 그대로 확인할 수 있도록 봉토를 복원하고 잔디 식재와 관람로 조성, 안내판 설치 등 고분군 일대를 공원화할 계획이다.

출토된 유물은 2024년도 충남소방복합시설 완공과 함께 마련될 실내 전시관에 전시, 유적공원과 전시관을 일반인에게 전면 개방해 역사교육이 어우러진 종합 교육문화 공간이 될 수 있게 할 복안이다.

조선호 충남소방본부장은 “충남소방복합시설 단지는 국내외 소방학교 중 역사 유적공원이 있는 유일한 사례가 될 것”이라며 “충남소방복합시설 단지가 조성 후 충남의 역사와 문화 그리고 안전을 배우는 명소로 거듭날 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr