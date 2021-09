"성의껏 김어준 비평했더니 편집돼"…TBS 출연 패널의 폭로

정주식 "김어준 정파성 등 비판했더니 편집돼"

TBS 측, 김어준 비판 삭제 논란에 "방송시간 맞춰 편집"

[아시아경제 허미담 기자] TBS가 자사 라디오 방송 진행자로 활동 중인 방송인 김어준씨를 비판한 한 패널의 발언을 편집한 것으로 드러났다. 논란이 커지자 TBS 측은 "방송 시간에 맞춰 분량을 줄인 것"이라고 해명했다.

앞서 인터넷 매체 '직썰'의 정주식 편집장은 2일 자신의 페이스북을 통해 "(팟캐스트) 다시 듣기를 듣고 tbs와 김어준에 대한 비판 발언 대부분이 삭제된 상태로 나갔다는 걸 확인했다"고 주장했다.

그는 "지난주 TBS 라디오 프로그램 'TBS의 창' 녹음에 다녀왔다. 개인적으로 호감이 없는 방송사지만 자체 비평 프로그램이라고 하니 나름의 의미가 있겠다 싶어 기꺼이 출연에 응했다"며 "주제는 '김어준의 뉴스공장' 비평이었다. 아무래도 고운 말이 나올 주제는 아니었지만, 그래도 진행자를 봐서 호의를 갖고 나름 성의껏 비평하고 왔다"고 말했다.

이어 "삭제된 대목은 정치의 온도 변화에 따라 드러나는 김어준의 정파성, 뉴스공장이 '진보의 가세연(가로세로연구소)'이라 불리는 이유, 똑같은 관점의 패널들만 우르르 나오는 정치비평 코너들의 문제, 최근 김어준의 정경심 재판 관련 발언의 문제 등등"이라며 "함께 출연한 이경락 박사가 진행자의 행태를 점령군에 비유한 발언도 통째로 날아간 상태"라고 설명했다.

정 편집장은 "그나마 호의적으로 말한 내용은 전부 담겨있는 걸 보면 분량상의 이유로 들어낸 것은 아닌 걸로 보인다"며 "저 정도 비판조차 수용하지 못할 정도면 도대체 저 방송국은 지금 어떤 상태라는 건가"라고 비판했다.

이에 대해 TBS 측은 방송 시간에 맞춰 분량을 줄인 것일 뿐 의도적 편집은 아니었다고 해명했다.

TBS 측은 연합뉴스에 "TBS '아고라'는 편집을 전제로 한 녹음 프로그램"이라며 "당시 30분 가까이 녹음을 진행했고, 그중 14분을 내보냈다"고 했다.

이어 "출연자 입장에서는 본인의 발언 가운데 절반이 편집돼 불쾌할 수도 있지만 한정된 방송 시간에 맞춰 분량을 줄여야 하는 제작진의 고충도 있다는 것을 이해해달라"고 덧붙였다.

관련해 정 편집장은 재차 페이스북에 글을 올려 "방송이 제작진의 의도에 의해 왜곡 편집돼 나갔다는 것은 나 혼자만의 생각이 아니라 같이 출연했던 다른 패널과 진행자의 일치하는 의견"이라고 지적했다.

이어 "분량이 잘려서가 아니라 청취자들에게 나의 의견이 왜곡돼 전달됐기에 불가피하게 페이스북에 나마 유감을 밝힌 것"이라며 "차라리 나한테 청취자 여론을 고려해 수위를 조절해야 하는 사정을 이야기했다면 직장인으로서 이해하고 넘어갔을 것"이라고 했다.

그는 "저 사람들은 언론에 '출연자의 기분'을 탓하며 의도적 논점 일탈을 한다"며 "살다 보니 이런 더러운 일도 다 있다"고 일갈했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr