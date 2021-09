성남시, 추석 물가안정대책 추진

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 이달 6일부터 22일까지 '추석 명절 물가안정 대책'을 추진한다.

성남시는 시민들이 성수품 가격을 상호 비교해 장을 볼 수 있도록 사과, 배, 닭고기, 조기, 명태 등 농ㆍ축ㆍ수산물 17개 품목의 가격 동향을 파악해 일주일에 두 차례 성남시 홈페이지 물가 정보에 게시하기로 했다고 3일 밝혔다.

시는 이를 위해 51명의 물가모니터를 지역 내 백화점, 전통시장 등 14곳에 파견해 물가 조사를 실시한다. 또 불공정 거래 행위 감시를 위해 소비자단체 등으로 3개반 14명의 점검반을 꾸린다.

아울러 전통시장과 대형유통점 11곳을 돌며 가격 표시제 미이행, 표시요금 초과 징수, 사재기, 담합 행위 등도 점검한다. 시는 불공정 거래 행위가 적발되면 사안에 따라 현지 시정 조치, 과태료 부과, 공정거래 위원회 통보 등을 취하기로 했다.

이와 함께 추석 연휴 기간 코로나19가 재확산하지 않도록 업소 종사자와 이용자의 마스크 착용 등 예방수칙 실천도 당부할 계획이다.

