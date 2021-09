'은혜 갚은 백구'… 빗속에 실종된 90대 할머니 살렸다

반려견 체온 높아서 할머니 발견해

[아시아경제 나예은 기자] 비 오는 날 실종된 90대 할머니가 반려견의 도움으로 이틀 만에 무사히 집으로 돌아왔다.

홍성군과 충남경찰에 따르면 지난달 25일 새벽 충남 홍성군 송촌마을에 거주하는 한 90대 할머니가 집을 나선 뒤 실종됐다. 할머니가 실종된 직후 경찰, 방범대, 마을 주민 등으로 구성된 합동 수색대는 주변을 모두 수색했지만 새벽부터 내린 비로 인해 난항을 겪었다.

결국 실종 다음날인 26일 충남 경찰청에서 드론을 투입한 끝에 서부면 한 들판에서 할머니를 찾을 수 있었다. 할머니는 키우던 반려견 '백구'와 함께 발견됐다.

할머니가 발견된 곳은 집과는 2㎞가량 떨어진 거리로, 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV를 통해 김 할머니가 25일 0∼2시 사이 집을 나간 것으로 추정했다.

전날 비가 내린 탓에 체온이 떨어져 탈진한 할머니는 수색에 나선 경찰이 띄운 드론의 열화상 카메라에 생체신호가 제대로 탐지되지 않았지만, 옆에 있던 백구의 높은 체온은 열화상카메라에 진한 색으로 표시돼 한눈에 알아볼 수 있었다.

경찰 관계자는 "할머니가 물속에 누워 계셨기 때문에 체온이 정확히 표출되지 않았는데 옆에 있던 백구의 체온이 높아서 진하게 표현됐기 때문에 발견하기 쉬웠다"고 말했다.

새벽에 내린 비를 맞으며 논둑길을 지나던 할머니는 쓰러졌지만, 체온이 따뜻한 백구가 40여시간 동안 곁을 지킨 덕분에 할머니는 이틀 만에 무사히 가족 품으로 돌아갈 수 있었다.

한편 유기견이었던 백구는 3년전 대형 개에 물려 위험에 처했을 때 할머니 가족들이 구해주면서 인연을 맺었다. 할머니 가족들은 "비가 온 날씨에 실종 시간이 길어져 애간장이 녹는 줄 알았다. 백구가 자기를 구해준 은혜를 갚은 것 같아서 고맙고 더 잘 해줘야겠다"고 전했다.

