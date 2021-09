순천대 박병희 교수, 전국지방분권협의회 공동의장 선출돼

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)는 경제학전공 박병희 교수가 충남도청에서 열린 ‘2021년 전국지방분권협의회 충남회의’에서 전국지방분권협의회 공동의장으로 선출됐다고 2일 밝혔다.

전국지방분권협의회의 공동의장은 광역자치단체의 지방분권협의회 의장 중 2명과 기초자치단체의 지방분권협의회 의장 중 2명을 뽑아 총 4명으로 구성되며, 임기는 1년이다.

순천대 박병희 교수는 순천시 지방분권협의회의 의장으로서 춘천시 지방분권협의회 의장과 함께 기초자치단체 출신 공동의장으로 선출됐다.

전국지방분권협의회는 17개 광역자치단체와 86개 기초자치단체로 구성된 지자체 간 협력 네트워크로서 지방분권의 확대를 위해 전국 지방자치단체의 의사를 결집하고, 이를 중앙정부 등에 전달, 관철하는 역할을 한다.

박병희 공동의장은 “지방분권을 확대함으로써 주민들의 의지가 반영되는 지방행정, 지방자치가 이루어지도록 하는 것이 지방분권 추진의 최종 목표”라며 우리 사회에 실질적인 지방분권이 자리 잡도록 노력해나갈 것이라고 강조했다.

