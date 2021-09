[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 지난 8월 9일부터 26일까지 관내 김밥, 햄버거 전문점 738개소를 대상으로 특별 위생 점검을 한 결과 관련법을 위반한 8개소에 대해 과태료 등 행정처분을 내렸다고 2일 밝혔다.

시는 해당 업소의 김밥 3건, 햄버거 1건을 수거해 살모넬라, 리스테리아 모노사이토제네스 등 식중독균 항목에 대해 검사한 결과 모두 식중독균이 검출되지 않아 비교적 안전한 것으로 확인했다.

이성림 보건위생과장은 "하절기 식중독 예방과 코로나19로 수요가 증가하고 있는 배달음식점에 대한 지속적인 위생관리가 요구돼 안전한 먹거리 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

