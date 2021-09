무역협회 "HMM 노사 임단협 타결, 크게 환영"

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 2일 국내 최대 원양 컨테이너선사 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,300 전일대비 1,700 등락률 -4.05% 거래량 7,081,361 전일가 42,000 2021.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HMM 노사, 임단협 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합2보)HMM 노사, 임금협상 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합)HMM 노사, 임금인상 7.9%, 격려·장려금 650% 타결(상보) close 노사가 임금 및 단체협약(임단협)을 타결한데 대해 "무역업계를 대표해 크게 환영한다"는 입장을 밝혔다.

무역협회는 이날 오전 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,300 전일대비 1,700 등락률 -4.05% 거래량 7,081,361 전일가 42,000 2021.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HMM 노사, 임단협 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합2보)HMM 노사, 임금협상 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합)HMM 노사, 임금인상 7.9%, 격려·장려금 650% 타결(상보) close 의 임단협 타결 소식이 나온 뒤 "수출 중소기업들은 지난 몇 달간 다소 불안하게 진행된 임금 협상 과정을 지켜보면서 수출입 물류의 어려움이 더욱 가중되지는 않을까 불안감을 가졌다"면서 "협상의 타결로 수출입 물류 위기를 극복해 나가고자 하는 의지와 자신감을 다시 찾게 됐다"고 평가했다.

무역협회는 또 "이번 타결은 선·화주가 함께 힘을 합쳐 위기를 극복해 나아가고자 하는 상생의 분위기 조성에도 크게 기여할 것으로 확신한다"면서 "상호 이해와 양보를 바탕으로 노력해 준 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,300 전일대비 1,700 등락률 -4.05% 거래량 7,081,361 전일가 42,000 2021.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HMM 노사, 임단협 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합2보)HMM 노사, 임금협상 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합)HMM 노사, 임금인상 7.9%, 격려·장려금 650% 타결(상보) close 노사에 무역업계를 대표해 감사를 표명하며 앞으로 HMM이 우리 무역업계와 함께 지금의 물류대란을 극복하고 수출을 통한 경제회복에 앞장서 줄 것을 기대한다"고 덧붙였다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,300 전일대비 1,700 등락률 -4.05% 거래량 7,081,361 전일가 42,000 2021.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HMM 노사, 임단협 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합2보)HMM 노사, 임금협상 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합)HMM 노사, 임금인상 7.9%, 격려·장려금 650% 타결(상보) close 에 따르면 배재훈 HMM 사장과 김진만 육상노조위원장, 전정근 해원노조위원장 등 노사 대표는 이날 오전 서울 종로구 HMM 본사에서 임금 7.9% 인상, 격려·장려금 650%를 지급하는 내용의 임금합의안에 최종 서명했다. 지난 6월 임단협을 시작한 지 77일 만이다.

임금 인상분은 올해 1월 1일부터 소급 적용하고 격려금과 생산성 장려금은 연내 지급될 예정이다. 이와 함께 노사는 공동으로 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해 임금 경쟁력 회복과 성과급 제도 마련을 위해 노력하기로 했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr