보건노조 협상 전날 '강아지 사진' 비판에…靑 "국정 항상 긴박"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 보건의료노조 협상이 진행되는 와중인 지난 1일 소셜네트워크서비스(SNS)에 풍산개 새끼 사진을 올린 것이 부적절하다는 지적에 청와대가 "국정은 항상 긴박하게 돌아간다"며 너른 이해를 촉구했다.

청와대 관계자는 2일 기자들의 이같은 지적에 "국정은 항상 긴박하게 돌아간다는 점을 생각하면, 언제가 되건 또 비판의 지점이 있을 것 같다"며 "그런 측면에서 널리 이해를 해주셔야 하는 사안"이라고 답했다.

문 대통령은 전날 SNS를 통해 "석달 전 풍산개 마루와 곰이 사이에서 태어난 풍산개 새끼 7마리가 튼튼하게 자랐다"며 7마리의 이름을 공개했다. 곰이는 2018년 김정은 북한 총비서로부터 선물받은 풍산개 한 쌍 중 암컷이다.

이에 대해 국민의힘 대권주자인 장성민 세계와동북아평화포럼 이사장이 페이스북을 통해 "전 국민의 코로나 사투 중 보건의료노조 파업 전날에 개 사진 올린 문 대통령의 정체는 무엇일까"라며 비판하기도 했다.

문 대통령의 SNS 메시지가 북한에 대한 평화 메시지인지를 묻는 기자의 질문에는 "'곰이'가 북한에서부터 왔기 때문에 아마 거기에 대한 의미부여를 생각하시는 것 같다"며 "일전에 태어났을 때 올리신 시점도 그렇게 특별한 정치적인 메시지를 담기 위해서 올리시지는 않은 것으로 이해하고 있는데, 이번도 그만큼 자란 모습을 국민들과 공유하고 싶으신 것이 아마 주요 목적이었을 것"이라고 답했다.

청와대 관계자는 풍산개 새끼들을 지자체로 보내면 관리가 소홀해질 수 있다는 지적에 대해서는 "아마 그런 것을 다 감안해 검토하고 어디로 보내실지 정하고, 또 그렇게 정해지면 촘촘하게 관리를 부탁하실 것"이라고 설명했다.

새끼들이 생후 2개월령이 넘었는데 동물 등록을 했는지에 대해서는 "확인해 보겠다"고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr