[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 2015년 밀리언셀러 ‘씨푸드 퐁듀 피자’를 더욱 업그레이드한 가을 신제품 ‘치즈 퐁듀 파이어 미트 피자’를 오는 3일 출시한다고 2일 밝혔다.

치즈 퐁듀 파이어 미트 피자는 2015년 고객들의 큰 사랑을 받았던 씨푸드 퐁듀 피자를 재해석한 제품이다. 씨푸드 퐁듀 피자에 대한 고객들의 재출시 요청이 이어지면서 재구성하게 됐다는 게 도미노피자의 설명이다.

치즈 퐁듀 파이어 미트 피자는 블렌딩 치즈 퐁듀 소스를 피자 한가운데 듬뿍 얹어 진한 고소함을 선사하고, 불 향 가득한 스모키 미트를 큼직하게 토핑으로 올려 풍성함을 더했다. ‘치즈 퐁듀 파이어 미트 피자’ 가격은 라지 사이즈 3만4900원, 미디움 사이즈 2만9000원이다.

