中企 혁신기술 국제표준화 '1대 1' 지원

국가기술표준원 2일 '표준화 지원 매치업 사업' 협약 체결

혁신기술 개발 17개 기업 선정…표준전문가 17명이 기업별로 국제표준화 지원

[아시아경제 김철현 기자] 국내 중소·중견기업이 개발한 혁신기술이 국제표준으로 제정될 수 있도록 정부가 기업과 표준전문가를 1대 1로 짝지어 기업의 국제표준화 작업을 지원한다.

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 2일 4차 산업혁명 분야 혁신기술을 개발한 중소·중견기업 17개사와 국제표준 컨설턴트 17명을 매칭하는 '표준화 지원 매치업 사업' 협약식을 개최했다고 밝혔다.



표준화 지원 매치업 사업은 한국표준협회가 주관기관으로 참여하며, 혁신기술을 개발한 기업에 해당 분야 국제표준화 경험이 풍부한 전문가를 연결하는 사업이다. 중소·중견 기업과 짝지어진 국제표준 컨설턴트는 국제표준화 과정에서 기업이 가장 어려움을 겪는 표준안 작성·검토, 관련 정보수집, 해외 전문가 네트워크 구축 등 제반 사항에 대한 지원과 자문을 제공한다.

올해는 지난 5월 실시한 공모를 통해 국제표준화 필요성과 성공 가능성이 높은 17개 혁신기술 개발 기업을 지원대상으로 선정했다. 전기차 분야에서 탑앤씨, 디스플레이 분야에서는 글로우원이 참여한다. 에너지 분야는 아이디케이 등 3개 기업, 드론 분야는 엑스드론, 스마트팜 분야는 나청메이커앤드론이 참여한다. 이 외에 바이오·헬스 분야는 알체라, 스마트시티·홈 분야는 웰랑이 참여하는 등 총 17개 기업을 지원한다.

이번에 컨설턴트로 참여하는 표준전문가는 국제표준화기구 작업반 간사, 프로젝트 리더 등으로 현재 국제표준화 무대에서 활동하고 있는 전문가 17명을 새롭게 선발했다. 이번 사업을 통해 중소·중견 기업이 보유한 기술이 신규 국제표준안으로 제안될 수 있도록 지원할 계획이다.

이상훈 국가기술표준원 원장은 "중소·중견 기업은 대기업에 비해 정보와 경험이 부족해 우수한 기술을 개발하고도 국제표준을 선점하는 데 어려움을 겪고 있다"면서 "중소·중견 기업이 국제표준을 기술 마케팅의 방법으로도 활용할 수 있도록 해당 기업이 필요로 하는 최적의 표준전문가를 매칭해 지원하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr