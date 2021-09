한-영 연합 해상기회훈련이 실시된 31일 오후 동해 남부 해상을 항해 체류중인 영국의 항공모함 퀸 엘리자베스함에서 영국 전투기 F-35B가 이륙 시연 준비를 하고 있다. /사진공동취재단

