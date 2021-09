[아시아경제 이창환 기자] 쌍용자동차가 한가위를 맞아 전시장 내방 고객 및 온라인 등에서 경품을 제공하는 한가위 한가득 이벤트를 온오프라인에서 펼쳐진다고 2일 밝혔다.

이벤트 참여 방법은 전시장을 방문해 응모권을 작성·제출하거나 쌍용자동차 홈페이지에서 온라인 구매 상담을 신청하면 자동 응모된다.

추첨을 통해 아이캠퍼 아웃도어 키친세트(10명), 북유럽풍 면타프(90명), 쌍용어드벤처 코란도 블록세트(200명), 스타벅스 커피교환권(700명) 등 총 1000명에게 푸짐한 경품을 제공한다고 회사 측은 설명했다.

또한 올 뉴 렉스턴 마스터 출시(8월)를 기념해 11번가와 협력해 비대면(untact)으로 구매할 수 있는 특별한 구매혜택과 함께 프리미엄 틴팅 무상 시공권도 증정한다.

