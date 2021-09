비대면 추석 트렌드에…롯데하이마트, ‘온라인 선물하기’ 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 오는 22일까지 추석 맞이 ‘온라인 선물하기’ 행사를 펼친다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서는 안마의자, 김치냉장고, 무선청소기, 식기세척기 등 명절 인기 상품을 선물하는 소비자에게 엘포인트(L.POINT) 등 다양한 혜택을 제공한다. 명절 인기 상품인 휴테크 ‘카이’ 음파진동 안마의자를 혜택가 300만원 후반 대 구매할 수 있다. LG전자 오브제컬렉션 식기세척기(12인용)는 혜택가 150만원 대에, 삼성전자 청정스테이션 무선청소기는 80만원 대로 선물 할 수 있다.

롯데호텔 제주 1박 숙박권 추첨 이벤트도 진행한다. 온라인 선물하기 서비스를 이용하면 자동으로 응모된다. 당첨자는 10월 말 롯데하이마트온라인쇼핑몰 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “고향 방문 대신 비대면으로 명절을 보내는 사회적 분위기가 확산되면서 안전하고 편리하게 선물을 주고받을 수 있는 온라인 선물하기 서비스가 꾸준히 인가 높다”며 “추석을 맞아 다양한 혜택을 마련했으니 가족과 지인에게 소중한 마음을 전하길 추천드린다”라고 말했다.

