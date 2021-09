고승범 "대환대출 플랫폼, 재검토 기한 구애받지 않을 것…충분히 협의"(종합)

소상공인 대출 만기연장·이자상환 유예 3차 연장 추석 전 발표

금감원장과 비공개 회동…"금융위-금감원 한 몸 돼서 움직여야"

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 오는 10월 출범을 목표로 준비해온 대환대출(대출 갈아타기) 플랫폼 출범 시기가 미뤄질 전망이다. 이달 말 종료되는 소상공인 대출 만기연장·이자상환 유예 조처의 3차 연장 여부는 추석 전 결정될 것으로 보인다.

고승범 금융위원장은 2일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 신한금융지주 창립 20주년 기념 국제컨퍼런스에 참석한 뒤 기자들과 만나 "대환대출 플랫폼 서비스는 계속 검토해야 할 이슈"라며 "재검토 기한에 구애받지 않을 것이고 시간이 걸려도 충분히 협의하겠다"고 밝혔다.

또 이 플랫폼에서 핀테크(금융기술)·빅테크(대형 정보통신기업)가 가져가는 수수료를 가장 큰 문제로 보느냐는 질문에는 "여러 문제를 보려고 한다"고 언급했다.

앞서 금융위는 지난 2월 발표한 올해 업무계획에서 10월 대환대출 플랫폼 서비스를 출범한다는 계획을 세웠다. 하지만 플랫폼을 운영하는 빅테크에 금융사들이 별도의 수수료를 지급해야 하는 등 빅테크 주도로 서비스가 전개된다는 것을 인지한 은행권이 반발하면서 추진에 제동이 걸렸다.

손태승 우리금융지주 회장의 징계 취소 1심 판결을 계기로 제기된 금융사 지배구조법에 개정이 필요하다는 지적에는 "앞으로 검토해나가야 할 문제고, 이번 여러 가지 일을 계기로 제도적 측면도 다시 보겠다"고 했다.

고 위원장은 코로나19 소상공인 대출 만기연장· 이자상환 유예와 관련 "두 가지를 같이 검토해서 전체적인 방안을 추석 전 발표하겠다"고 말했다. 다만 대출 만기 연장과 이자 상환 유예가 다른 방향으로 결정될 수 있는지를 두고는 "구체적인 것은 검토할 것"이라고 했다.

최근 이어지는 가계대출 규제와 소상공인 대출 만기 연장이 상반된 정책이라는 지적에는 "전체적으로 유동성이 많아져서 그런 부분에는 대응해 나가야 하고, 코로나19로 방역 조치도 강화되고 해서 어려운 상황일 때는 중소기업과 자영업자의 어려움을 충분히 고려해야 한다고 생각한다"고 설명했다.

고 위원장은 이날 정은보 금융감독원장과 비공개 회동을 갖는다.

고 위원장은 "취임 전에 말씀드렸듯이 금융위와 금감원은 한 몸이 돼서 움직여야 한다고 생각한다"며 "그런 측면에서 정 원장을 한 번 뵙고 앞으로 소통을 강화하면서 업무를 추진해가자고 이야기하려 한다"고 전했다.

그동안 금융위와 금감원은 키코(KIKO) 분쟁, 삼성바이오로직스 분식회계 문제, 종합검사 부활, 금감원 독립 등 각종 현안에서 엇박자를 냈다.

하지만 두 기관의 수장이 동시에 교체·임명되면서 긴장관계가 해소될 가능성이 커졌다. 고 위원장과 정 원장은 경제관료 출신으로 행정고시 28회 동기다. 오랫동안 호흡을 맞춰온 사이인 만큼 업무 처리에 협조 관계를 구축할 것으로 보인다.

우선 두 수장은 가장 큰 현안으로 꼽히는 가계 대책을 논의할 것으로 예측된다.

그간 고 위원장은 가계부채의 위험성을 강조해왔다. 그는 지난달 31일 취임사에서 "급증한 가계부채가 내포한 위험 요인을 제거하는데 모든 수단을 동원하고 정책역량을 집중하겠다"고 밝힌 바 있다.

정 원장도 취임식에서 가계부채의 위험성을 지적했다. 그는 "한계기업·자영업자 부실 확대 가능성, 거품 우려가 제기되는 자산의 가격조정 등 다양한 리스크가 일시에 몰려오는 ‘퍼펙트 스톰’이 발생할 수도 있다"며 "실물경제 회복을 위한 금융 지원이 절실하지만, 과도한 민간부문 부채를 관리해야 하는 녹록지 않은 금융환경에 직면해 있다"고 진단했다.

아울러 가상자산거래소 관리 감독, 사모펀드 사태에 따른 금융사 최고경영자(CEO) 징계 등 현안도 논의의 주요 안건으로 꼽힌다.

금융당국 관계자는 "취임 후 처음 만나는 자리라 통상적인 금융 현안에 대해 얘기할 것으로 보인다"고 전했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr