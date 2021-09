LG화학, 단석산업과 국내 첫 '바이오 오일' 공장 설립

LG화학, 대산사업장에 2024년까지 HVO 공장 설립

2세대 바이오 디젤 'HVO'…탄소배출 감축 규제로 수요 ↑

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학이 탄소배출 규제 강화로 연평균 40% 이상의 성장이 예상되는 ‘수소화식물성 오일(HVO)’ 내재화에 나선다.

LG화학은 바이오디젤 전문기업 단석산업과 ‘HVO 합작법인 설립을 위한 주요조건합의서(HOA)’를 체결했다고 2일 밝혔다. 양사는 내년 1분기에 본 계약을 체결하고 2024년 생산공장 완공할 계획이다. 이 공장은 최근 LG화학이 발표한 대산사업장 10개의 신설 공장 중 하나다.

양사의 협력은 탄소배출 저감에 기여하는 바이오 밸런스드(재생 가능한 원료에서 추출한 바이오 원료를 투입해 만든 소재) 제품 확대와 친환경 원료 확보에 집중하고 있는 LG화학과 차세대 바이오 연료 시장으로 사업 영역을 확대하려는 단석산업의 이해관계가 맞아 떨어졌기에 가능했다.

차세대 바이오 오일인 HVO는 저온에서도 얼지 않는 특성이 뛰어나 차량용 뿐만 아니라 항공유 및 석유화학 원료로도 사용 가능한 것이 특징이다. 차량용 바이오디젤이 1세대라면, HVO는 2세대 바이오 연료다. 특히 글로벌 신재생에너지 정책 및 친환경 항공유·디젤 사용 의무화 등에 따라 HVO의 세계 시장 수요는 2020년 600만t 규모에서 2025년 3000만t 규모로 연평균 40% 이상 큰 폭의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있다. 탄소배출 규제 강화로 정유사는 HVO 등 바이오 디젤을 혼합한 디젤을 판매해야 하기 때문이다.

합작법인이 설립되면 LG화학은 HVO 내재화를 통해 바이오 SAP(고흡수성수지)·ABS(고부가합성수지)·PVC(폴리염화비닐) 등 생산에 사용되는 원료 공급 기반을 마련하게 된다. LG화학은 친환경 국제인증(ISCC Plus) 제품을 연내 30여개 이상으로 확대할 예정이다.

국내에서 유일하게 미국과 유럽에 바이오디젤을 동시에 수출할 수 있는 기업인 단석산업은 이번 투자로 HVO 사업에 본격 진출하게 된다. 이를 통해 바이오 에너지 분야 제품 포트폴리오를 항공유 등 차세대 바이오 연료 중심의 고부가 제품으로 확대시킨다는 전략이다.

노국래 LG화학 석유화학사업본부장은 "이번 협력으로 친환경 제품 확대를 위한 안정적인 원료 공급 기반을 강화할 수 있게 됐다"며 "사업 포트폴리오를 친환경 제품 중심으로 지속 전환해 관련 시장을 적극 공략해 나갈 것"이라고 말했다.

