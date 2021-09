롯데푸드, 떠먹는 아이스크림 ‘프라임 호두’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드는 떠먹는 고급 아이스크림인 ‘프라임 호두’를 선보인다고 2일 밝혔다. 지난해 8월 출시한 바닐라 아이스크림 ‘프라임’의 맛을 다양화 한 제품이다.

프라임 호두는 파스퇴르 전용목장 원유에 호두와 메이플 시럽이 조화를 이룬다. 990㎖ 용량에 캐나다산 메이플 시럽 등 고급 원료를 사용했다. 10%의 높은 유지방 비율을 구현해 고급스러운 풍미를 완성했다.

한편 지난해부터 이어진 집콕 문화와 아이스크림 전문점의 확산으로 떠먹는 아이스크림 판매가 늘고 있다. 롯데푸드의 지난해 떠먹는 아이스크림 매출은 2019년보다 30% 가량 증가했다. 여기에 올해 다시 10% 증가해 롯데푸드 빙과 매출의 20%가량을 차지하고 있다. 2019년만해도 이 비율은 17% 수준이었다.

롯데푸드 관계자는 “집에서도 고급스럽게 먹을 수 있는 아이스크림 소비가 꾸준히 늘고 있다”며 “프라임의 고급스러움 맛에 호두와 천연 메이플 시럽으로 풍성함을 더한 제품”이라고 말했다.

