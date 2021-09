[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆동성화인텍=930억원 규모 LNG운반선 초저온 보냉재 공급계약

◆씨엠에스에듀=회계처리 기준 위반 상장적격성 실질심사 사유 발생

◆오가닉티코스메틱=제 3자배정 증자 방식으로 1500만주 유상증자, 제 3회차 해외 기명식 무기명식 사모 전환사채 1300만달러 발행

◆앤디포스=종속회사 큐어바이오의 유통사업 부문 골드퍼시픽에 65억원에 양도

