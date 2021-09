경기도, 6일부터 추석특별 기획전…최대 57% 할인판매

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 경기콘텐츠진흥원이 도내 소상공인 제품을 최대 57% 할인 판매하는 행사를 마련한다.

경기콘텐츠진흥원은 6일부터 닷새간 오후 7시부터 2시간 30분 동안 네이버 쇼핑라이브 내 '경기가 좋아 경기도 추석특별기획전' 코너에서 방송인 김새롬, 개그맨 윤성호 등과 함께 '경기도 1인 크리에이터(미디어콘텐츠 창작자)'가 진행하는 라이브 커머스(실시간 소통 판매)를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 기획전에는 도내 소상공인, 마을기업, 사회적기업 등 25곳이 참여한다.

판매 상품은 경기도농수산진흥원에서 운영하는 '마켓경기'와 경기도주식회사에서 운영하는 '착착착 온라인 쇼핑몰'에 입점한 우수상품 중 각종 제수 용품과 선물 세트 등이다.

김진기 도 문화체육관광국장은 "이번 행사는 경기도가 보증하는 우수한 상품을 추석 명절을 앞두고 저렴하게 구입할 수 있는 기회"라며 "경기도형 문화뉴딜 사업이 코로나19로 피해를 입은 경기도 내 주요 상권과 소상공인들의 경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 '경기가 좋아 경기도 추석특별기획전'은 '경기도형 문화뉴딜 시즌II 프로젝트'의 일환으로 올해 처음 진행하는 기획전이다.

경기도는 코로나19로 악화된 지역경제를 회복하기 위해 문화콘텐츠와 상권 활성화를 접목한 '문화뉴딜' 사업들을 추진하고 있다. 도는 이번 기획전을 비롯해 추후 소상공인 판매 지원 사업에 경기도가 육성한 1인 크리에이터들을 적극 활용할 예정이다.

