[뉴욕증시] 다우 0.14%↓ · 나스닥 0.33%↑ 혼조…나스닥 사상최고치 경신

고용지표 부진에 유동성장세 기대감 겹쳐

기술주 중심 나스닥은 사상최고치로 올라

[아시아경제 이현우 기자] 뉴욕증시는 민간 고용부문 지표가 전망치보다 크게 떨어졌다는 소식에 경기 악화 우려가 장 초반 하락세를 이끌었지만, 미 연방준비제도(연준·Fed)의 자산매입 축소, 즉 테이퍼링이 늦춰질 수 있을 것이란 분석에 낙폭을 일부 만회하며 혼조세를 보였다. 기술주 중심의 나스닥은 크게 상승해 사상최고치를 경신했다.

1일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 48.20포인트(0.14%) 하락한 3만5312.53으로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 1.41포인트(0.03%) 오른 4524.09를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 50.15포인트(0.33%) 상승한 1만5309.38로 장을 마감했다.

뉴욕증시는 이날 발표된 8월 민간 고용수치가 예상치를 크게 밑돌면서 하락세로 출발했다. ADP 전미 고용보고서에 따르면 8월 민간부문 고용은 전월대비 37만4000명 증가해 시장 예상치 60만명 증가보다 크게 부진했던 것으로 나타났다. 지난 7월 수치도 33만명 증가에서 32만6000명 증가로 하향 수정됐다.

노동부의 고용보고서에 앞서 발표되는 ADP 고용은 민간 부문의 비농업 고용 추세를 보여주는 잣대로 실제 급여명세서를 바탕으로 집계가 이뤄진다. 오는 3일 발표되는 미 노동부의 고용보고서도 부진한 고용상황을 나타낼 것이란 우려가 나왔다.

ADP 연구소의 넬라 리처드슨 수석 이코노미스트는 "경기 침체에도 올해 400만 개에 가까운 일자리가 증가했지만, 팬데믹 이전 수준보다 여전히 700만 개의 일자리가 부족하다"고 언급했다. 코로나19 델타 변이 바이러스의 확산으로 고용시장 회복세가 둔화한 것으로 풀이된다.

그러나 고용지표 부진으로 연준의 테이퍼링이 예상보다 늦어질 것이란 분석이 나오면서 특히 기술주 중심의 나스닥은 오히려 장 초반부터 반등해 사상최고치를 경신했다. 앞서 시장에서는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링이 발표될 수 있다는 전망이 나오고 있었지만, 고용상황이 크게 부진한 모습을 보이면서 늦춰질 수 있다는 전망이 나오고 있다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 8월 비농업부문 신규고용 예상치는 72만명이다. 이는 전달 기록한 94만3000명보다 줄어든 수치다. 델타 변이의 확산 속에 8월 고용 둔화폭이 예상보다 클 경우, 연준이 테이퍼링 정책을 늦출 가능성이 클 것으로 제기되고 있다.

다른 주요 경제지표들도 다소 부진한 모습을 보였다. IHS 마킷이 발표한 8월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치(계절조정치)는 61.1로 집계돼 7월 기록한 63.4보다 낮아졌다. 공급관리협회(ISM)가 발표한 8월 제조업 PMI는 59.9로 집계돼 전문가 예상치 58.6과 지난 7월의 59.5는 웃돌았으나 지난 3월 이후 추세적으로 둔화하는 경향은 계속 이어졌다. 10년물 국채금리는 지표 부진 속에 1.30% 내외에서 움직였다.

전문가들은 올해 주식시장이 8월까지 크게 상승했던 만큼 9월부터 조정압력에 직면할 수 있다고 전망했다. LPL 파이낸셜의 라이언 디트릭 시장 분석가는 CNBC와의 인터뷰에서 "강세장이 올해 모든 걱정거리를 비웃었지만, 9월은 주식시장이 역사적으로 최악의 달이었다는 점을 잊어선 안된다"며 "심지어 지난해에도 2020년 주가가 저점을 기록한 후 큰 폭의 랠리를 보이다 9월 중순에 10%가량 조정이 있었다"고 내다봤다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr