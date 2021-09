[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

△계명대학교 동산의료원 경영전략부처장 류승완 교수 △계명대학교 동산병원 진료부원장 배기철 교수 △행정부원장 김용훈 교수 △기획조정실장 장병국 교수 △교육수련실장 박형섭 교수 △기획조정부실장 이주엽 교수(소화기내과) △연구부장 최미선 교수(병리과) △응급의료센터장 진상찬 교수(응급의학과) △진료협력센터장 조지형 교수(유방내분비외과) △장기이식센터장 김태석 교수(간담췌외과) △임상시험센터장 김혜순 교수(내분비대사내과) △응급실장 김태권 교수(응급의학과) △발전기금사무국장 손대구 교수(성형외과) △진료지원센터장 전종화 교수(안과) △신경과장 이현아 교수(신경과) △이비인후과장 김동은 교수(이비인후과) △소아외과장 구은정 교수(소아외과)

