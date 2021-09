누적 확진자 151만1375명

[아시아경제 이현주 기자] 일본에서 코로나19 누적 확진자가 150만명을 넘었다.

1일 현지 공영방송 NHK에 따르면 이날 일본의 새로운 코로나19 확진자는 오후 6시35분까지 2만31명이다. 누적 확진자는 151만1375명으로 늘었다. 사망자는 71명 증가했다.

전날까지 최근 일주일 동안 일본의 확진자는 14만6869명 증가했다.

NHK는 "최초 감염자 이후 감염자가 50만명이 초과될 때까지 약 1년 3개월이 걸렸지만 100만명에서 150만명 이상까지는 불과 26일 밖에 걸리지 않았다"고 설명했다.

