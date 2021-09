[아시아경제 박준이 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 5,000 등락률 -2.00% 거래량 323,014 전일가 249,500 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 진격의 SK이노, '후발주자' 꼬리표 털었다…누적 기준 삼성SDI 처음 제치고 5위(종합)SK이노베이션 '안녕, 산해진미 함께할게' 범국민 자원봉사SK에너지-로지스퀘어, 친환경 상용차 보급 '맞손' close 은 중국 신규 배터리 공장 투자를 목적으로 자회사인 SK Battery Yancheng Co., Ltd.에 대해 1조2325억6800만원 규모의 현금 출자를 결정했다고 1일 공시했다. 이는 자기자본 대비 7.97%에 해당한다.

