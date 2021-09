[아시아경제 박준이 기자] 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 618,000 전일대비 1,000 등락률 -0.16% 거래량 115,052 전일가 619,000 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'[클릭 e종목]"효성첨단소재,적정 시총 3조2000억원…목표가 53%↑ 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고 close 는 계열사인 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.에 대한 174억4200만원 규모의 채무보증을 결정했다고 1일 공시했다. 이는 자기자본대비 4.58%에 해당한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr