티에스아이, 110억 규모 2차전지 믹싱시스템 공급 계약 체결

티에스아이는 베트남의 자동차 생산회사인 빈패스트(VINFAST TRADING AND PRODUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY)와 110억4660만원 규모의 2차전지 믹싱시스템 공급 계약을 체결했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액 대비 24.15%에 해당한다.

