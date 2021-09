OQP, 751억 규모 전환사채 평가손실 발생

[아시아경제 박준이 기자] OQP OQP 078590 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,380 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일OQP, 무형자산 인수 회사채 발행으로 종결… 감사의견 적정 가능성↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 close 는 전환사채의 기한이익 상실 사유 등으로 750억6959만원 규모의 파생상품금융부채 평가손실이 발생했다고 1일 공시했다.

회사 측은 "외부감사인의 의견거절로 인해 발생한 전환사채의 기한이익 상실 사유로 기인식한 전환권 조정을 파생상품 부채 평가 손실로 대체"했다며 "현금 유출이 없는 손실"이라고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr